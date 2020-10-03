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Милан хочет арендовать Рюдигера у Челси
Боссы "дьяволов" уже вышли на контакт с лондонцами
Итальянское издание Сalciomercato сообщает, что "Милан" хочет арендовать центрального защитника лондонского "Челси".
Речь идет о немецком игроке обороны Антонио Рюдигере. Руководство "россонери" уже ведет перегеворы с "аристократами" по поводу перехода 27-летнего защитника.
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Рюдигер уже играл в Серии А, выступая за римскую "Рому" в период с 2015 по 2017 год.
К Антонио также проявляют интерес каталонская "Барселона", лондонский "Тоттенхэм" и "ПСЖ".
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Источник:calciomercato.com
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