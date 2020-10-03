Серия А. Много вопросов к Сассуоло, но и много голов и очков

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Берарди 19, Капуто 58 (пен.), 85, Локателли 90+3 - Симы 49 (пен.)

": Консильи, Мулдур (Кирьякопулос 53), Кирикеш (Айхан 34), Д. Феррари, Тольян, Бурабия (Обьянг 53), Локателли, Берарди, Дефрель (Пелузо 89), Джуричич (Х. Траоре 89), Капуто

": Кордас, Магальян, Марроне, Големич, П. Перейра (Рисполи 84), Молина, Чигарини (Гомельт 77), Вулич (Дрегуш 77), Реца, Симы, Мессиас

: Кирикеш 23, Кирьякопулос 75 - Симы 61, Магальян 64, Чигарини 65

Такое начало "Сассуоло" уже проходил против другого новичка "Специи". Слабый медленный первый тайм, смелость соперника. Пропущенный после забитого. На этот раз "Кротоне" даже выиграл тайм по ударам по воротам со счётом 8:3. Симы и Мессиас были обязаны заталкивать, последний и Вулич должны были пробивать сильнее с 13-15 метров. Прямой штрафной Чигарини отбила перекладина. А на слабый удар Берарди с 17-ти метров, проспанный Кордасом, гости ответили позже, но эффективно. После того как Бурабия наступил Чигарини на ногу.

В предыдущем матче "нероверди" выручил длинный заброс и ошибка защитников. Теперь - навес и рука защитника Магальяна. Правда, "Кротоне", в отличие от "Специи", не развалился, продолжал искать гол. Но не нашёл. Симы и Мессиасу помешали забить Тольян и Кирьякопулос. Да и фавориту в целом удалось успокоить игру. А в итоге - и забить в контратаке Берарди и Капуто и после очередной ошибки защитников. То есть в целом забить столько же, сколько и "Специи".

Три матча с вопросами к "Сассуоло", тем не менее, заканчиваются семью очками и девятью голами. Очень хорошее начало сезона. А "Кротоне" остаётся с нулём.