Италия
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Служба здравоохранения Неаполя не пропустила Наполи на матч с Юве
В команде Гаттузо три случая заражения коронавирусом
Неаполитанское издание Il Napolista сообщает, что матч "Ювентус" - "Наполи" может не состояться завтра.
Команда под руководством Дженнаро Гаттузо уже собиралась отправляться в Турин, где должен пройти поединок, но служба здравоохранения Неаполя не разрешила выезд команды за пределы города.
В стане неаполитанцев обнаружено три случая заражения на COVID-19. Коронавирус установлен у полузащитников Элифа Элмаса и Петра Зелиньского, и одного работника клуба.
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Источник:Il Napolista
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