Служба здравоохранения Неаполя не пропустила Наполи на матч с Юве

Неаполитанское издание Il Napolista сообщает, что матч "Ювентус" - "Наполи" может не состояться завтра.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо уже собиралась отправляться в Турин, где должен пройти поединок, но служба здравоохранения Неаполя не разрешила выезд команды за пределы города.

В стане неаполитанцев обнаружено три случая заражения на COVID-19. Коронавирус установлен у полузащитников Элифа Элмаса и Петра Зелиньского, и одного работника клуба.