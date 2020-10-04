Экс-форвард Днепра продолжит карьеру в Торино

Форвард "Атлетико" Никола Калинич может вернуться в Серию А.

По информации Фабрицио Романо, 32-летний хорват договорился о переходе в "Торино" на правах аренды.

В прошлом сезоне Калинич выступал за "Рому" и записал на свой счет 5 голов за 15 игр в Серии А.

Напомним, трансферное окно закрывается 5 октября.