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Экс-форвард Днепра продолжит карьеру в Торино

Италия
(1 голосов)

"Атлетико" пытается пристроить Калинича

Экс-форвард Днепра продолжит карьеру в Торино
Новина українською

Форвард "Атлетико" Никола Калинич может вернуться в Серию А.

По информации Фабрицио Романо, 32-летний хорват договорился о переходе в "Торино" на правах аренды.

В прошлом сезоне Калинич выступал за "Рому" и записал на свой счет 5 голов за 15 игр в Серии А.

Напомним, трансферное окно закрывается 5 октября.

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В статье: Никола Калинич Атлетико (Мадрид) Торино (Турин)
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