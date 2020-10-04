Италия
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Гасперини оставил Малиновского на лавке на игру с Кальяри
Украинец будет иметь возможность появиться на поле с замены
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оставил украинского хавбека Руслана Малиновского в запасе на игру 4-го тура Серии А против "Кальяри"
Аталанта: Спортьелло — Джимсити, Паломино, Ромеро — Хатебур, Де Рон, Пашалич, Госенс — Гомес — Сапата, Муриэль
Запасные: Карнесеччи, Депаоли, Мохика, Фрелер, Росси, Шутало, Малиновский, Траоре, Руггери, Ламмерс
Матч начался в 13:30.
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