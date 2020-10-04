Серия А. Аталанта расправилась с ещё одним неудобным соперником

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Муриэль 7, Гомес 29, Пашалич 37, Д. Сапата 42, Ламмерс 82 - Годин 24, Жоао Педро 53

": Спортьелло, Джимсити, Паломино (Шутало 85), Ромеро, Хатебур, Де Роон, Пашалич, Гозенс (Мохика 74), Гомес (Малиновский 65), Муриэль (Фройлер 74), Д. Сапата (Ламмерс 65)

": Краньо, Дзаппа (Фараго 85), Валюкевич, Годин (Клаван 85), Ликояннис, Нандес, Марин (Трамони 65), Рог, Соттил (Калигара 78), Жоао Педро (Паволетти 85), Симеоне

Календарь устроил "Аталанте" свидания с традиционно неудобными соперниками один за другим. Причём "Кальяри" гораздо неудобнее, чем "Торино" и "Лацио". В последних шести очных матчах четырежды побеждали сарды. Ни в одном из этих шести бергамцы не забивали более одного мяча. А больше двух не забивали десять лет. В последнем хронологически им не удалось забить с игры сопернику, игравшему более часа вдесятером. Однако в начале этого сезона "Аталанта" настолько умопомрачительна, что легко смела с пути и "Кальяри".

Сарды не закрывались в обороне, а честно нагнетали темп и честно пытались атаковать. На заброс и прорыв Муриэля на грани офсайда Соттил сразу же ответил своим. Если бы не замешкался - успел бы пробить. На 24-ой минуте новичок Годин головой с углового сравнял счёт. Но силы были неравны. Великолепные комбинации закончились мягким ударом Гомеса с 18-ти метров после 15-ти передач (его четвёртый гол в сезоне) и прострелом Гозенса на Пашалича. Сапата легко прорвался слева мимо Година. Ещё и Де Роон издали попал в перекладину.

В начале второго тайма Краньо хотя бы начал спасать. Трижды. В том числе и от ударов Муриэля и Ромеро в упор. Тут же Ликояннис прострелил на Жоао Педро. Симеоне не попал из центра штрафной. Удары аргентинца и бразильца напомнили, что одна проблема у "Аталанты" остаётся - оборона. Пожалуй, она даже хуже, чем в предыдущем сезоне. Зато атака даже лучше, чем та, которая забила 98 мячей в 38-ми матчах. У этой уже 13 в трёх. На этот раз даже новичок и запасной форвард Ламмерс издевательски раскрутил Ликоянниса и забил.

Руслан Малиновский отыграл 25 минут. Заменил Гомеса в качестве дирижёра команды. При нём начавшееся было давление соперника закончилось, украинец также часто раскручивал быстрые атаки. Дважды пробивал издали - оба раза Краньо уверенно отбил. Из центра штрафной пробил плохо.