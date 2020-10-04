Серия А. Лацио - Интер 1:1. Бой быков и симулянтов

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер" 1:1

Голы: Милинкович-Савич 55 - Л. Мартинес 30

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 16, Пароло 46), Лаццари, Лейва (Эскаланте 80), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 80), Марушич (Фарес 35), Корреа, Иммобиле

"Интер": Ханданович, Шкриньяр (Д'Амброзио 79), Де Фрай, Бастони, Хакими, Видаль (Брозович 73), Барелла, Гальярдини (Сенси 67), Перишич (Янг 67), Р. Лукаку, Л. Мартинес (А. Санчес 79)

Предупреждения: Фарес 37, Лаццари 79, Патрик 87 - Р. Лукаку 42, Видаль 71, Янг 77, Барелла 90+3

Удаления: Иммобиле 71 (прямая красная) - Сенси 87 (прямая красная)

"Интер" начал сезон бешено, забив девять мячей в двух матчах, но и пропустив пять. Драматичная и разгромная победы позволяли оценить начало высоко. Антонио Конте даже заявил, что не собирается ограничивать подопечных и хочет наслаждаться игрой. Наверное, чуть ли не впервые в карьере. И всё же сомнения в балансе и мощи команды оставались. Настоящей их проверкой служил матч в Риме. "Лацио" получил четыре от "Аталанты", но и создал много. Алессандро Бастони даже назвал матч римлян против бергамцев странным. А для "Интера" подопечные Симоне Индзаги всегда неудобны. Были такими и сегодня.

Обе команды - безоговорочные лидеры лиги по голам в дебюте матчей. Но на этот раз дебют был сонным. Как и большая часть матча. До перерыва гости владели мячом 60 процентов времени. Обычно медленно и бесцельно. Хозяева поначалу провели несколько контратак, но затем исчезли. Им ещё и мешали три замены из-за травм. Удар Луиса Альберто отбил Ханданович. На 30-ой минуте Стракоша также должен был отбивать более слабый удар Мартинеса, даже задел мяч. Да ещё и заброс Перишича на Лаутаро должен был прерывать Лейва. В начале второго тайма не попадали с хороших позиций Лукаку и тот же Лаутаро.

Даже гол "Лацио" не сразу стал понятен. Милинкович-Савич сумел протолкнуть мяч в ворота головой с довольно острого угла. С навеса слева центрального защитника Ачерби. И лишь после этого темп понемногу начал возрастать. Уже при преимуществе "Лацио". Уже Пароло и Луис Альберто не попадали, Ханданович отбил удар испанца. Правда, всё испортили удаления из-за симуляций. Иммобиле и Сенси махали руками, но не очень попадали, Видаль и Патрик дорисовывали адские боли. И после удаления Чиро "Лацио" отошёл в оборону и спокойно "убил" темп. Волновался он лишь при ударе Брозовича издали в стойку с рикошетом.

Очень вязкий, неприятный матч. Со справедливым результатом - первой ничьей в очных матчах после пяти побед какой-либо из команд. Карнавал "Интера" был остановлен, и он точно должен быть недоволен. А "Лацио" предотвратил лавину, отыгрался, выдержал вдесятером. Но играл бледно.