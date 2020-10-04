Серия А. Милан выполняет задание против Специи

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Специя" 3:0

Голы: Леау 56, 78, Эрнандес 76

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Габбия, Эрнандес, Тонали (Кесси 58), Крунич (Беннасер 58), Салемакерс, Диас (Хауге 71), Леау (Мальдини 83), Коломбо (Чалханоглу 46)

"Специя": Рафаэль, Сала, Шабо, Эрлич, Маркицца, Побега (Мора 77), М. Риччи (Акампора 59), Маджоре, Верде (Агудело 59), Галабинов (Пикколи 33), Гьяси (Бартоломеи 77)

Предупреждения: Чалханоглу 47 - М. Риччи 32, Гьяси 40

"Милан" страшно устал. Ещё перед началом сезона говорили о его скамье запасных, крайне короткой. Усилился он недостаточно. Ныне не может рассчитывать на капитана Романьоли и Златана Ибрагимовича. А сезон пришлось начинать шестью матчами за менее трёх недель. Последний из них - в Португалии против "Риу Аве" в Лиге Европы - даже продлился 120 минут и дошёл до 24-го удара в серии послематчевых пенальти. После такого, и при отдыхе лидеров Кесси, Беннасера, Чалханоглу в матче против "Специи" имело значение лишь одно - победа. Эта победа была достигнута. И не важно, каким образом.

Новичок лиги ещё и потерял из-за дисквалификации своего капитана и из-за травмы - первого вратаря. В первом тайме пропустил десять ударов по воротам, владел мячом лишь 36 процентов времени. Вместе с тем, чувствовал себя хорошо. Даже быстрые атаки "Милана" в дебюте не дошли дальше опасных забросов в штрафную, Леау не попал по мячу прямо перед воротами. Салемакерс замкнул неточно. А Доннарумме как раз пришлось тащить удар своего же, Калабрии. И Верде в ближней "девятке". Второй тайм также начался на равных. Без работы для Рафаэля. Подтверждая общий вердикт игре "дьяволов".

Выручил "Милан", как всегда, Чалханоглу. И критикуемый Леау. Рафаэль замкнул заброс Хакана со штрафного. А также оборона, не пропускавшая в двух первых турах лиги. Разве что Агудело позволили сместиться с фланга в центр и пробить. Но и там Доннарумма отбил чётко. А перехват и прорыв левого защитника Эрнандеса через полполя с чётким ударом в дальний угол сняли все вопросы. Навес Салемакерса, скидка головой Кесси (ещё одна удачная замена) и касание Леау добили. Установив разницу мячей 7:0 по итогам трёх туров.

"Россонери" с начала сезона с шестью победами в шести матчах лиги и Лиги Европы, с 18-ю матчами во всех турнирах без поражений подряд, учитывая лето-2020. Задание на первые недели нового сезона выполнено. Хорошие ощущения от этого и перерыв на матчи сборных позволят спокойно готовиться к дерби в четвёртом туре лиги.