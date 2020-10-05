СМИ: Ювентус согласовал трансфер форварда Фиорентины, сделку оформят сегодня

Сегодня нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза пройдет медицинский осмотр в "Ювентусе", после чего подпишет трудовой договор с туринским клубом – об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, боссы "фиалок" и "бьянконери" согласовали все детали перехода поздно вечером в воскресенье, запланировав завершить трансфер в понедельник, 5 октября.

Договор будет оформлен на правах арендного соглашения – за первый год аренды "Ювентус" заплатит "Фиорентине" 2 миллиона евро и 8 за второй. Гранд сможет выкупить Кьезу за 40 миллионов евро, еще 10 будут заплачены в качестве бонусов при выполнении определенных условий.