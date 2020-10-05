Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дорога во Францию. Ювентус объявил об уходе Де Шильо
Итальянский защитник покидает родину
Маттиа Де Шильо смог найти новый клуб. Он официально покидает "Ювентус".
Чемпион Италии объявил, что защитник продолжит карьеру в "Лионе". Полуфиналист Лиги Чемпионов арендовал игрока на сезон. О праве выкупа ничего не сказано.
Grazie di tutto, @Mattia_desci! ❤️— JuventusFC (@juventusfc) October 5, 2020
В Турине Де Шильо успел отыграть три года. Вместе с командой трижды завоевывал Скудетто, по разу кубок и суперкубок. Никогда не был основным игроком из-за своих травм, потому в сумме выходил на поле 62 раза.
Отметим, что также сегодня "Ювентус"