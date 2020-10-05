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Дорога во Францию. Ювентус объявил об уходе Де Шильо

Италия
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Итальянский защитник покидает родину

Дорога во Францию. Ювентус объявил об уходе Де Шильо
UA-Футбол
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Маттиа Де Шильо смог найти новый клуб. Он официально покидает "Ювентус".

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Чемпион Италии объявил, что защитник продолжит карьеру в "Лионе". Полуфиналист Лиги Чемпионов арендовал игрока на сезон. О праве выкупа ничего не сказано.

В Турине Де Шильо успел отыграть три года. Вместе с командой трижды завоевывал Скудетто, по разу кубок и суперкубок. Никогда не был основным игроком из-за своих травм, потому в сумме выходил на поле 62 раза.

Отметим, что также сегодня "Ювентус" отпустил в аренду вингера.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Маттиа Де Шильо
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