Дорога во Францию. Ювентус объявил об уходе Де Шильо

Маттиа Де Шильо смог найти новый клуб. Он официально покидает "Ювентус".

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Чемпион Италии объявил, что защитник продолжит карьеру в "Лионе". Полуфиналист Лиги Чемпионов арендовал игрока на сезон. О праве выкупа ничего не сказано.

В Турине Де Шильо успел отыграть три года. Вместе с командой трижды завоевывал Скудетто, по разу кубок и суперкубок. Никогда не был основным игроком из-за своих травм, потому в сумме выходил на поле 62 раза.