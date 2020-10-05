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Официально: Федерико Кьеза - игрок Ювентуса
Супер трансфер
Официальная пресс-служба "Фиорентины" подтвердила, что Федерико Кьеза продолжит карьеру в "Ювентусе".
По официальным данным, туринский клуб арендовал игрока на два сезона. Спустя это время они обязанны будут выкупить форварда за 40 миллионов. Всего сделка обойдется чемпиону Италии в 50 миллионов.
Chiesa ceduto alla Juventus— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020
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22-летний Кьеза - один из самых талантливых игроков Италии. На его счету уже 19 игр за сборную Италии, а в футболке "Фиорентины" Федерико удалось забить 34 гола в 153 матчах. Также отдал 25 голевых передач.
Отметим, что в Турине он будет играть на позиции Дугласа Косты, который вернулся в "Баварию".