Официально: Федерико Кьеза - игрок Ювентуса

Официальная пресс-служба "Фиорентины" подтвердила, что Федерико Кьеза продолжит карьеру в "Ювентусе".

По официальным данным, туринский клуб арендовал игрока на два сезона. Спустя это время они обязанны будут выкупить форварда за 40 миллионов. Всего сделка обойдется чемпиону Италии в 50 миллионов.

22-летний Кьеза - один из самых талантливых игроков Италии. На его счету уже 19 игр за сборную Италии, а в футболке "Фиорентины" Федерико удалось забить 34 гола в 153 матчах. Также отдал 25 голевых передач.

Отметим, что в Турине он будет играть на позиции Дугласа Косты, который вернулся в "Баварию".