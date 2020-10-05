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Официально: Федерико Кьеза - игрок Ювентуса

Италия
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Официально: Федерико Кьеза - игрок Ювентуса
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба "Фиорентины" подтвердила, что Федерико Кьеза продолжит карьеру в "Ювентусе".

По официальным данным, туринский клуб арендовал игрока на два сезона. Спустя это время они обязанны будут выкупить форварда за 40 миллионов. Всего сделка обойдется чемпиону Италии в 50 миллионов.

22-летний Кьеза - один из самых талантливых игроков Италии. На его счету уже 19 игр за сборную Италии, а в футболке "Фиорентины" Федерико удалось забить 34 гола в 153 матчах. Также отдал 25 голевых передач.

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Отметим, что в Турине он будет играть на позиции Дугласа Косты, который вернулся в "Баварию".

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Федерико Кьеза
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