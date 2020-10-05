Официально: Кальехон перешел в Фиорентину

Хосе Кальехон сменил клуб, но продолжит карьеру в Серии А.

По официальным данным, новой командой испанца станет "Фиорентина". Сообщается, что 33-летний Кальехон поставил подпись в двухлетней сделки.

C A L L E J Ó N ????????????



José María Callejón è un nuovo giocatore della Fiorentina ????#ForzaViola ???? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ???? pic.twitter.com/vGTYdckVAX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020

Перешел в новый клуб вингер бесплатно. Летом истек его контракт с "Наполи" и стороны так и не решились его продлевать.