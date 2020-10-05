  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Кальехон перешел в Фиорентину
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Кальехон перешел в Фиорентину

Италия
(1 голосов)

Бесплатная замена для Кьезы

Официально: Кальехон перешел в Фиорентину
UA-Футбол
Новина українською

Хосе Кальехон сменил клуб, но продолжит карьеру в Серии А.

По официальным данным, новой командой испанца станет "Фиорентина". Сообщается, что 33-летний Кальехон поставил подпись в двухлетней сделки.

Перешел в новый клуб вингер бесплатно. Летом истек его контракт с "Наполи" и стороны так и не решились его продлевать.

Читайте такжеДе Лаурентис: Если Мертенс и Кальехон готовы отправиться в Китай за большими деньгами, но жить в дерьме, то это их выбор

Отметим, что во Флоренции Хосе заменит Кьезу, который отправился в "Ювентус".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосе Кальехон Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...