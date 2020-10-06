Больше ума, меньше денег и баланса. Итоги летнего Меркато в Серии А

Летнее трансферное окно в сезоне 2020/21 в Серии А закрыто. И, как и ожидалось в 2020-ом году, оно было необычным. И по датам, и по суммам, и по тенденциям. Коронавирус сильно ударил по итальянским клубам в плане финансов, да и ещё до него "Ювентус", "Интер", "Рома", "Милан" и другие показывали отрицательную финансовую динамику. Также любимая игрушка Серии А - аренды с обязательством выкупа - начала влиять. Ведь когда-то же эти обязательства приходится выполнять. Вот мы и увидели Меркато со множеством аренд и свободных агентов, с игрой в "гляделки" и упорным желанием сэкономить.

Цифры, предоставленные Transfermarkt, ясны. Мы видим антирекорды пятилетки. После трёх сезонов покупок подряд с более миллиарда евро - 746 миллионов. Сальдо (отрицательное) в предыдущие два года превышало 300 миллионов, до этого - 130, ныне - 67. "Милан" впервые за пять лет в "плюсе" (35). Лишь один клуб - "Парма" - ушёл в "минус" более 22-ух миллионов евро. При 16-ти таких за предыдущие три года. Сальдо "Интера" за год упало с 121-го миллиона к 13-ти, "Ювентуса" за два года - со 146-ти к 13-ти. Сальдо "Наполи" (+40) и "Сассуоло" (+27) - их лучшее в истории, "Юве" (-17) - за семь лет.

В такой ситуации спортивным директорам пришлось включать мозги, выжидать, лавировать. Часто получалось, но иногда рыба срывалась с крючка, что нарушало баланс команды.

Новое и старое начала

После двух потерянных лет "Ювентус" судорожно ищет новое начало. При финансовых проблемах. Потому важной частью Меркато был сброс балласта. Это не удалось год назад, несмотря на требования Маурицио Сарри. Но ныне чемпион отличился именно в изгнаниях. Наконец-то сброшен тяжёлый контракт Гонсало Игуаина. Как и Матюиди. Размен с "Барселоной" Пьянича на Артура уменьшает зарплатную ведомость и средний возраст команды. Вечно травмированный и дорогостоящий Дуглас Коста сдан в аренду "Баварии". А долгожданный уход в аренду бесполезных Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо и вовсе приятно ошеломил.

Кто вместо них? Сверхвариативный Кулушевски, уже понравившийся техникой, динамикой и наглостью. Артур может добавить техники и спокойствия в центре поля. Альваро Мората, также динамичный и очень довольный возвращением туда, где провёл единственные успешные годы в карьере. Испанец не хотел уходить в своё время и говорит о "доме", за который будет бороться. Американца Уэстона МакКенни уже назвали "новым Эдгаром Давидсом". А Федерико Кьеза, наконец-то выдернутый у "Фиорентины", может решить проблему и правого фланга, и зависимости от голов Криштиану Роналду и Дибалы. Топ-трансфер.

Все новички, кроме Мораты, очень молоды. Никто из них не чемпион. Карьера Альваро большей частью неудачна. Зато все они динамичны, вариативны, трудолюбивы и голодны. Как раз для команды Андреа Пирло и в тактическом, и в психологическом плане. Причём последние трое в аренде, что экономит деньги клубу и увеличивает желание самих игроков многое доказать. А чемпионов в команде Криштиану, Кьеллини, Бонуччи, Дибалы, Буффона и без того хватит.



"Интер" начал по-новому ещё год назад. Ныне же пытается как раз найти чемпионов. Демарш Антонио Конте в августе оказался успешным: трансферы пошли по его пути. Не молодые Кьеза, Тонали и Кумбулла, а Коларов, Алексис Санчес, Дармиан. Ещё и свежий победитель Лиги Чемпионов Иван Перишич вернулся из "Баварии" и остался. Конте даже доволен обучением хорвата позиции левого латераля. Вернулся и Раджа Наингголан, остался Алексис Санчес. А новую молодёжь представляет Ашраф Хакими, сенсация правого фланга дортмундской "Боруссии". Он-то стоит заплаченные за него 40 миллионов. И идеален для 3-5-2 Конте.

Балласт "нерадзурри" также удалось сбросить. Не находившие себе места Бираги, Дальберт, Кандрева, Лазаро, Валеро, Агуме, Эспозито, Карамо ушли. Мауро Икарди очень выгодно и с радостью продан. С другой стороны, Наингголан желал уйти в "Кальяри", а недовольный Раджа весьма опасен. Шкриньяра, которому тяжело при 3-5-2, не смогли продать. Как он теперь будет себя чувствовать? Одного из лучших защитников десятилетия Година как раз смогли (просто отпустили), но не слишком ли рано? Ведь он как раз начал приспосабливаться? И где замена ему? А новички? Их хватит на один сезон. Может, два. Что далее?

По именам "Интер" невероятно силён. Его скамья запасных просто поражает, и это именно то, чего искал Конте. Но совсем недавнего центрдефа Коларова может не хватить для закрытия центра обороны, Дармиан может оказаться недостаточно сильным для такой команды, как оказались Бираги и Дальберт. Перишич может не научиться обороняться. Видаль начал каденцию не с футбола, а с театрального номера при стыке с Чиро Иммобиле. Возможно, нам ещё придётся посмотреть на Меркато миланцев под совсем иным углом.

Вновь атака прикрывает оборону

"Аталанте" нужно было прежде всего усилить скамью запасных. И подстраховаться на случай невозвращения депрессивного Йосипа Иличича. Вторая задача выполнена весьма неплохо. Алексей Миранчук из "Локомотива" обладает похожим на Иличича ударом, также высок, да ещё и умеет замыкать из центра штрафной в одно касание. А подстраховку гладкого перехода на игру с двумя чистыми форвардами Дуваном Сапатой и Муриэлем обеспечивает 23-летний Сэм Ламмерс из ПСВ. Купленный за девять миллионов евро нападающий уже успел забить, издевательски раскрутив соперника. Не звезда, но взрослый интересный игрок.

Дело в том, что атаке "Аталанты" и не нужно усиление. В отличие от обороны. В запасе нет силового опорника. Продажа Тимоти Кастаня в "Лестер" за 24 миллиона ослабила фланги. Вряд ли Мохика из "Жироны" и Депаоли из "Сампдории" способны подстраховать Хатебура и Гозенса как следует. Депаоли был спешно взят из-за ужасной формы на тренировках новичка и экс-игрока сборной Италии Кристиано Пиччини. Похоже, тот не оправился как следует от тяжёлой валенсийской травмы. А в слабый центр обороны взят лишь Ромеро. Его предыдущая аренда из "Ювентуса", в "Дженоа", закончилась 73-мя пропущенными командой.

У "Аталанты" уже четвёртый год остаётся тот же вопрос - прикроет ли блестящая атака слабую оборону. И нынешний Меркато не смог снять его.

Рим недоработал

А вот четвёртый участник Лиги Чемпионов от Италии в Меркато однозначно не впечатлил. Мягко говоря. И никто, зная о скупости Клаудио Лотито, этому не удивился. Хотя в свете получения денег от ЛЧ и провала летом именно из-за отсутствия ротации можно было надеяться на то, что тот наконец раскошелится. Симоне Индзаги открыто выражал недовольство, требовал трансферы. Но получил травматичного левого латераля Фареса, вылетевшего из Серии А, глухого запасного "Манчестер Юнайтед" Андреса Перейру, возвращение из "Саутгемптона" Уэсли Худта, 27-летних игроков из "Эйбара" и "Салернитаны".

Трансферы Пепе Рейны и Ведата Мурики выглядят поинтереснее. Вместе с тем, испанец будет вторым вратарём. А косовар, купленный за почти 18 миллионов, всего лишь дублёром Чиро Иммобиле и конкурентом Фелипе Кайседо. Он по стилю "девятка". В то время, как команде был скорее нужен дублёр второму форварду - вновь незабивному и травматичному Корреа. А ещё - более солидные дублёры на флангах, в центре поля, в центре обороны...

"Рома" как раз наконец-то правильно избрала дублёра своему главному форварду. Сидеть за спиной Эдина Джеко очень тяжело и депрессивно. Потому лучше брать игрока другого типа. Вариативного. Арендованный у "Реала" Борха Майорал подвижен, хорош для подыгрыша у боснийца. И не будет жаловаться на сидение в запасе. Также усилен центр обороны. За Марашем Кумбуллой охотились и "Интер" с "Лацио". Он способен вырасти в одного из лучших защитников лиги. А в последние минуты Меркато всё же удалось вернуть Криса Смоллинга из "Манчестер Юнайтед". Теперь в центре обороны будут не только 20-24-летние игроки.

А вот на других позициях "волки" недоработали. Уж слишком они были заняты сагами вокруг Джеко и "Ювентуса", Ундера, Смоллинга, освобождением фланговых игроков - того же Ундера, Клюйверта, Перотти, Коларова, Флоренци. Минус руководству клуба. В том числе и новому хозяину Дэну Фридкину. Справа в обороне остаётся чёрная дыра имени Карсдорпа-Бруно Переса-Сантона, слева нет замены Спинаццоле. Первый вратарь - 37-летний Миранте. В центре поля стабилен лишь Верету, остальных же лихорадит. А выше остались Мхитарян, уже успешный новичок Педро, Карлес Перес, Лоренцо Пеллегрини. Не так много.

Разочарования сезона 2019/20

"Милан" также симпатично усилил пару позиций, оставив дыры на других, более важных. Вечно проблемный правый фланг остался проблемным и в обороне, и в атаке. За крайнего защитника Далота и хавбека Диаса в своё время "МЮ" и "Реал" заплатили в целом почти сорок миллионов, но их взрослая карьера и до, и после этих сделок - полный провал. Центр обороны, несмотря на бурные разговоры в течение месяца и отчаянные попытки в последний день, не усилен. Руководство обещало 70 миллионов на трансферы плюс доход от продаж Сусо и Пакеты (ещё 44). Но использовать из них на новых игроков удалось менее 20-ти.

Симпатичное усиление - ещё один норвежский талант Хауге из "Бодо Глимт", потрепавшего нервы "Милану" в Квалификации Лиги Европы. Наконец-то в команде появился классический левый вингер. Но он ещё очень молод. Как и надежда итальянского футбола Сандро Тонали. Его переход - большой успех "Милана". На первом этапе заплачены лишь десять миллионов за аренду, сам игрок мечтал попасть в любимый клуб. Но молод и он, и, судя по началу сезона, ещё не готов к такому уровню. Так что "Милану" придётся тащить первым составом. Очень сильным, не проигрывавшим 18 матчей подряд, но уставшим.

"Наполи", как и "Рома", усилился точечно. И ему как раз это можно было себе позволить. Ведь команда, по сути, укомплектована. Проблемой осталась лишь вечная - флангов обороны. Особенно левого. И уход знакового игрока в истории клуба Хосе Кальехона нужно было компенсировать. Зато в центре обороны удалось удержать Кулибали, на замене здесь и на флангах качественный новичок из "Вероны" Ррахмани. Мощь Аллана, проданного "Эвертону", заменит Бакайоко (неожиданно дешёвая аренда у "Челси"), отлично знакомый Дженнаро Гаттузо по "Милану". Также удалось заработать немалые суммы на ненужных игроках.

Ну а все тактические проблемы в атаке - голы, ассисты (их не хватает Инсинье), движение без мяча (ушло с Кальехоном), скорость (Милик и Петанья медленны), вариативность (кто, кроме Мертенса?) - удалось решить одним игроком. Правда, стоившим 70 миллионов. Виктор Осимхен, самое дорогое приобретение в истории клуба, уже в начале сезона сделал заявку на то, что способен видоизменить атаку команды.

Середняки

В предыдущем сезоне команды Второго эшелона намного отстали от Топ-7. То же можно сказать и об их Меркато. Все скорее затыкали дыры, чем повышали уровень. "Сассуоло", обладающий одной из наиболее сбалансированных, длинных и компетентных скамеек запасных в лиге, единственной целью видел удержать лидеров. И добился своего. "Кальяри" взял Година, но так и не смог выкупить Раджу Наингголана. А ушедших крайних защитников Луку Пеллегрини и Каччаторе заменили глухой запасной того же "Сассуоло" Трипалделли и Дзаппа из "Пескары". Соттил и Унас в атаке и Марин в центре поля - также не для Топ-7.

"Верона" потеряла всех лидеров - Кумбуллу, Ррахмани, Амрабата и Пессину. Потому её тренер Иван Юрич даже призвал забыть о сенсационном сезоне 2019/20. Новые опорники Тамез, Бенасси и Барак, защитники Четин, Маньяни, Чеккерини очень интересны. А огромную проблему с голами могут решить Фавилли, Никола Калинич, Колли из "Аталанты", Илич из "МанСити". Но ведь пазл может не сложиться. Как и у "Пармы". Она вчера брала игроков пачками, желая полностью сменить концепцию с обороны и лонгболлов на игру в пас. Из Швейцарии, Румынии, Франции, Аргентины, Бельгии. Хватит ли вместо Кулушевски и Дармиана?

Обычно первые кандидаты на звание паровоза Второго эшелона сезон 2019/20 провалили. Потому вынуждены были усиливаться получше. Приход Амрабата, Бонавентуры, Валеро способен перевести центр поля "Фиорентины" на новый уровень. А Кальехон - более чем достойная замена Кьезе. Очень интересно будет посмотреть на него на позиции латераля. Слева Баррека подстрахует вернувшегося Бираги. Проблемы остаются в центре обороны, где замены первой тройке - лишь Игор и новичок из "Ривер Плейт" Кварта. И в атаке, где Рибери часто травмирован, а Куаме, Влахович и Кутроне пока что не выросли в бомбардиров.

"Торино" под нового тренера Марко Джампаоло полностью сменил фланги. Де Сильвестри и Айну на Войводу, Мурру и Родригеса. Это в плюс. Размен Беренгера (продан в Испанию за 12 миллионов) на Бонаццоли из "Сампдории" и Гояка из "Динамо" Загреб способен наконец-то найти голы не только у Белотти. Первый - забивной форвард, второй умеет подключаться из глубины. Один из лидеров "Сампдории" Джампаоло Линетти - очень важное усиление центра поля. "Дория" Линетти, Мурру, Депаоли и Бонаццоли потеряла, но взяла Кандреву, Адриена Силву и Кейту Бальде Диао. Серьёзный плюс в качестве и опыте во всех линиях.

"Болонья" также усилила фланги обороны тем самым Де Сильвестри и юным шотландцем Хики. Это позволило перевести Томиясу в центр и отпустить Бани. Возможно, скоро удастся прервать серию из 35-ти матчей с пропущенными. Хотя её Меркато в итоге остался несбалансированным. Нужен был новый игрок в центре обороны. Не взят силовой игрок в центр поля вдобавок к нередко травмированным Поли и Меделю, в команде вообще недостаточно игроков, умеющих отбирать мяч. А атака держится на Барроу и 37-летнем Паласио (ау, Супряга!).

Аутсайдеры

"Дженоа" усилилась слишком сбалансированно. Другими словами - она вновь подписывала игроков на все позиции как в горячке. Из "Челси", "Ювентуса", "Аталанты", Турции, России, Латвии, Серии D, третьей команды "Вильярреала" (OMG!!!). В предыдущем сезоне игровые минуты получили 35 футболистов. В этом базар-вокзал может быть ещё большим. Неужели два года со спасением от вылета в последнем туре ничему не научили? Либо всё же Дзаппакоста, Бадель, Дестро, Пьяца, Лука Пеллегрини сделают то, что не сделали не менее статусные Кристиан Сапата, Шоне, Бехрами, Пандев, Мазьелло, Перин.

Как в угаре подписывал и "Кротоне". Но его можно понять - новичок Серии А проиграл три первых матча с общим счётом 1:10. Джиджи из "Торино", Луперто из "Наполи", Чигарини из "Кальяри", Магальян из "Аякса", Энрике из "Спортинга", Перейра из "Бенфики", Реца из "Аталанты", Силигарди из "Пармы" могут сформировать неплохую команду. Либо провалиться. Как и "Специя". Вратарь Зут из ПСВ, Агуме из "Интера", Побега из "Милана", Агудело, Шабо, Верде, Дейола - неплохие игроки. Но у каждого свои тараканы. Иначе не были бы здесь. Ну а Фариас и Делль'Орко вылетали из Серии А уже два сезона подряд.

"Кротоне" и "Специи" даже после таких трансферов предрекают вылет. А вот с "Беневенто" другая история. Команда Филиппо Индзаги начала с шести очков в трёх матчах, подписала Глика, Фальке, Дабо, Ионицэ, Капрари, Лападулу. Так что 18-ое место могут занять не "ведьмы", а, например, "Удинезе". Он начал сезон с нулём очков, потерял лидера центра поля Фофана, важных игроков обороны Сема и Трооста-Эконга. Ему остаётся надеяться на позднюю подмогу из родственного "Уотфорда" - Пуссетто, Деулофеу, Роберто Перейру. И на вернувшегося из "Ювентуса" Мандрагору. Вообще-то, может хватить для выживания.

Фото - Goal.com, DAZN, Sky Italia