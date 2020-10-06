Интер покинули семь футболистов

"Интер" на своём официальном сайте попрощался с семью футболистами и поблагодарил их за совместную работу.

Клуб покинули вратарь Томмазо Берни (свободный агент), защитники Кристиано Бираги (вернулся в "Фиорентину" из аренды) и Диего Годин (ушёл в "Кальяри"), полузащитники Антонио Кандрева (ушёл в "Самдорию"), Виктор Мозес (вернулся в "Челси" из аренды), Борха Валеро (ушёл в "Фиорентину") и Квадво Асамоа (свободный агент).

Вчера, 5 октября, "Интер" объявил о переходе защитника Маттео Дармиана из "Пармы". 30-летний футболист присоединился к "нерадзурри" на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

В "Интере" Дармиан стал уже четвёртым футболистом, ранее выступавшим за "Манчестер Юнайтед". Помимо него цвета манкунианцев защищали защитник Эшли Янг и нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.