СМИ: Дембеле хочет сменить Барселону на Ювентус

Усман Дембеле этим летом могу оказаться в "МЮ" и это расчистило бы дорогу для Мемфиса Депая. Однако сделка не была осуществлена.

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По данным Сat radio, сам француз не хотел уезжать в Англию. Главная причина такого решения вингера - он хочет продолжить карьеру в "Ювентусе".

Он уже четко принял решение и готов отправиться в Серию А в 2021-м году или в 2022-м, когда закончится его контракт. "Ювентус" уже проявлял интерес к футболисту.

Отметим, что в этом сезоне Усман лишь однажды выходил на поле.