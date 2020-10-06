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СМИ: Дембеле хочет сменить Барселону на Ювентус
От Месси к Роналду
Усман Дембеле этим летом могу оказаться в "МЮ" и это расчистило бы дорогу для Мемфиса Депая. Однако сделка не была осуществлена.
По данным Сat radio, сам француз не хотел уезжать в Англию. Главная причина такого решения вингера - он хочет продолжить карьеру в "Ювентусе".
Он уже четко принял решение и готов отправиться в Серию А в 2021-м году или в 2022-м, когда закончится его контракт. "Ювентус" уже проявлял интерес к футболисту.
Отметим, что в этом сезоне Усман лишь однажды выходил на поле.
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royalstas (Вінниця)
07.10.2020 в 00:21
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