Минус одно очко для гостей. Матч Ювентус - Наполи еще может состояться

На прошлых выходных в Италии не состоялся центральная игра тура - "Наполи" не прибыл на игру с "Ювентусом". Все из-за запрета местных властей.

Ходили слухи, что с гостям просто засчитают техническое поражение, однако вероятность такого развития событий практически нулевая. Corriere della Sera называет другой сценарий.

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Крайне вероятно, что матч будет сыгран. Однако, с "Наполи" снимут одно очко за неприбытие на матч. Федерация футбола Италии скоро примет решение.

Отметим, что "Ювентус" набрал четыре очка в двух играх, команда Гаттузо - шесть, не пропустив даже одного гола.