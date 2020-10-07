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Минус одно очко для гостей. Матч Ювентус - Наполи еще может состояться
Тяжелая ситуация в Италии
На прошлых выходных в Италии не состоялся центральная игра тура - "Наполи" не прибыл на игру с "Ювентусом". Все из-за запрета местных властей.
Ходили слухи, что с гостям просто засчитают техническое поражение, однако вероятность такого развития событий практически нулевая. Corriere della Sera называет другой сценарий.
Крайне вероятно, что матч будет сыгран. Однако, с "Наполи" снимут одно очко за неприбытие на матч. Федерация футбола Италии скоро примет решение.
Отметим, что "Ювентус" набрал четыре очка в двух играх, команда Гаттузо - шесть, не пропустив даже одного гола.
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