  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Минус одно очко для гостей. Матч Ювентус - Наполи еще может состояться
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минус одно очко для гостей. Матч Ювентус - Наполи еще может состояться

Италия
(1 голосов)

Тяжелая ситуация в Италии

Минус одно очко для гостей. Матч Ювентус - Наполи еще может состояться
UA-Футбол
Новина українською

На прошлых выходных в Италии не состоялся центральная игра тура - "Наполи" не прибыл на игру с "Ювентусом". Все из-за запрета местных властей.

Ходили слухи, что с гостям просто засчитают техническое поражение, однако вероятность такого развития событий практически нулевая. Corriere della Sera называет другой сценарий.

Читайте такжеМатч Ювентус - Наполи не состоялся

Крайне вероятно, что матч будет сыгран. Однако, с "Наполи" снимут одно очко за неприбытие на матч. Федерация футбола Италии скоро примет решение.

Отметим, что "Ювентус" набрал четыре очка в двух играх, команда Гаттузо - шесть, не пропустив даже одного гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...