Защитник Интера сдал положительный тест на COVID-19 - игроки клуба тренируются индивидуально

Основной защитник "Интера" Алессандро Бастони заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест в расположении сборной Италии U21.

Игрок был сразу отправлен на самоизоляцию, а молодежка итальянцев готовится к внеочередному тест. Команда в ближайшее время должна сыграть против ровесников из Турции и Испании.

Положительный тест Бастони также повлиял на "Интер". Игроки команды, которые не поехали в свои сборные, перешли на режим индивидуальных тренировок. Помимо этого, завтра они вместе с персоналом пройдут новый тест.