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Защитник Интера сдал положительный тест на COVID-19 - игроки клуба тренируются индивидуально
Вирус продолжает мешать футболу
Основной защитник "Интера" Алессандро Бастони заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест в расположении сборной Италии U21.
Игрок был сразу отправлен на самоизоляцию, а молодежка итальянцев готовится к внеочередному тест. Команда в ближайшее время должна сыграть против ровесников из Турции и Испании.
Положительный тест Бастони также повлиял на "Интер". Игроки команды, которые не поехали в свои сборные, перешли на режим индивидуальных тренировок. Помимо этого, завтра они вместе с персоналом пройдут новый тест.
В последнем туре Серии А миланский клуб сыграл
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