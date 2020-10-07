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Защитник Интера сдал положительный тест на COVID-19 - игроки клуба тренируются индивидуально

Италия
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Вирус продолжает мешать футболу

Защитник Интера сдал положительный тест на COVID-19 - игроки клуба тренируются индивидуально
UA-Футбол
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Основной защитник "Интера" Алессандро Бастони заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест в расположении сборной Италии U21.

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Игрок был сразу отправлен на самоизоляцию, а молодежка итальянцев готовится к внеочередному тест. Команда в ближайшее время должна сыграть против ровесников из Турции и Испании.

Положительный тест Бастони также повлиял на "Интер". Игроки команды, которые не поехали в свои сборные, перешли на режим индивидуальных тренировок. Помимо этого, завтра они вместе с персоналом пройдут новый тест.

В последнем туре Серии А миланский клуб сыграл против "Лацио".

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В статье: Интер (Милан) Алессандро Бастони
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