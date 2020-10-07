Бернард готов покинуть Эвертон, чтобы снова работать с Фонсекой

Бразилец Бернард хочет покинуть "Эвертон". Информацию подтвердил агент бразильца.

"Мы пытались уговорить "Эвертон" отпустить его, однако они были против. Даже не соглашались на компенсацию. Мы снова попытаемся договориться о его переходе в "Рому" зимой. Трансфер может обойтись в семь миллионов евро", - приводит слова агента LaRoma24.it.

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Бернард уже работал с тренером "Ромы" Паулу Фонсекой в "Шахтере". Именно при нем бразилец был твердым игроком основы, а летом 2018-го перешел бесплатно в "Эвертон".

За прошедший сезон вингер отыграл 30 матчей, в которых забил три гола. Сейчас Анчелотти не видит его в своей команде.