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Бернард готов покинуть Эвертон, чтобы снова работать с Фонсекой
Хорошие знакомые
Бразилец Бернард хочет покинуть "Эвертон". Информацию подтвердил агент бразильца.
"Мы пытались уговорить "Эвертон" отпустить его, однако они были против. Даже не соглашались на компенсацию. Мы снова попытаемся договориться о его переходе в "Рому" зимой. Трансфер может обойтись в семь миллионов евро", - приводит слова агента LaRoma24.it.
Бернард уже работал с тренером "Ромы" Паулу Фонсекой в "Шахтере". Именно при нем бразилец был твердым игроком основы, а летом 2018-го перешел бесплатно в "Эвертон".
За прошедший сезон вингер отыграл 30 матчей, в которых забил три гола. Сейчас Анчелотти не видит его в своей команде.
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