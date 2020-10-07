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Милику указали на дверь. Наполи объявил заявку на сезон
Теперь полгода без футбола
"Наполи" все трансферное окно пытался продать Аркадиуша Милика. Его контракт истекает летом 2021-го и форвард наотрез отказывается его продлевать.
Руководство клуба решило наказать футболиста и не включило в заявку на сезон. Теперь Аркадиуш полгода не будет выходить на поле и попытается сменить клуб в январе.
Заявка "Наполи" выглядит следующим образом:
- Вратари: Мерет, Оспина, Контини;
- Защитники: Ди Лоренцо, Гулям, Хюсай, Кулибали, Максимович, Малькуи, Манолас, Ррахмани, Марио Руи;
- Полузащитники: Бакайоко, Элмас, Демме, Лоботка, Фабиан Руис, Зелинский;
- Нападающие: Инсинье, Лосано, Мертенс, Осимхен, Политано, Льоренте, Петанья
В прошлом сезоне Милик выходил на поле 35 раз и смог забить 16 голов.
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royalstas (Вінниця)
07.10.2020 в 21:49
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