Родриго де Пауль: Хотел бы присоединиться к Атлетико

Полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

"Я хотел бы вернуться в Испанию с опытом, менталитетом и именем, которое у меня сейчас есть. Ла лига прекрасна, испанский футбол — один из лучших, и, если обстоятельства будут хорошими, я бы хотел вернуться, — приводит слова де Пауля Marca.

Я знаю, что был интерес со стороны "Атлетико". С таким тренером, как Симеоне, это привлекает мое внимание. Я считаю, что они играют в динамичный футбол, который мне нравится. Это очень большой клуб, который борется за трофеи, и, если это однажды случится, я буду рад к ним присоединиться.