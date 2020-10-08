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Родриго де Пауль: Хотел бы присоединиться к Атлетико

Италия
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Полузащитник Удинезе мог перейти в стан матрасников уже этим летом

Родриго де Пауль: Хотел бы присоединиться к Атлетико
Новина українською

Полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

"Я хотел бы вернуться в Испанию с опытом, менталитетом и именем, которое у меня сейчас есть. Ла лига прекрасна, испанский футбол — один из лучших, и, если обстоятельства будут хорошими, я бы хотел вернуться, — приводит слова де Пауля Marca.

Я знаю, что был интерес со стороны "Атлетико". С таким тренером, как Симеоне, это привлекает мое внимание. Я считаю, что они играют в динамичный футбол, который мне нравится. Это очень большой клуб, который борется за трофеи, и, если это однажды случится, я буду рад к ним присоединиться.

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В статье: Удинезе (Удине) Родриго де Пауль Удинезе
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