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Из дома Криштиану Роналду украли футболку за 200 евро
Уже есть подозреваемый
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал жертвой вора, сообщает dnoticias.pt.
Накануне, 7 октября, неизвестный пробрался в дом форварда на Мадейре, пока тот в составе сборной Португалии играл с Испанией. Злоумышленник украл подписанную футболку "Ювентуса", стоимость которой оценивается в € 200, и ещё несколько вещей.
Утверждается, что в здание преступник проник, когда один из работников дома открыл гараж. Мужчина пробыл внутри недолго. При этом он попал на камеры, и полиция вовсю расследует инцидент. Более того, у правоохранителей уже есть подозреваемый.
Товарищеский матч Португалия – Испания прошёл в Лиссабоне и завершился со счётом 0:0. 35-летний нападающий провёл на поле 72 минуты, после чего был заменён.
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