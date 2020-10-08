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Из дома Криштиану Роналду украли футболку за 200 евро

Италия
(1 голосов)

Уже есть подозреваемый

Из дома Криштиану Роналду украли футболку за 200 евро
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал жертвой вора, сообщает dnoticias.pt.

Накануне, 7 октября, неизвестный пробрался в дом форварда на Мадейре, пока тот в составе сборной Португалии играл с Испанией. Злоумышленник украл подписанную футболку "Ювентуса", стоимость которой оценивается в € 200, и ещё несколько вещей.

Утверждается, что в здание преступник проник, когда один из работников дома открыл гараж. Мужчина пробыл внутри недолго. При этом он попал на камеры, и полиция вовсю расследует инцидент. Более того, у правоохранителей уже есть подозреваемый.

Товарищеский матч Португалия – Испания прошёл в Лиссабоне и завершился со счётом 0:0. 35-летний нападающий провёл на поле 72 минуты, после чего был заменён.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
08.10.2020 в 18:29
Вроде соседи видели небритого мужчину ростом примерно 170 см в красно-синей футболке, который крутился возле дома Роналду...
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
08.10.2020 в 20:34
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0
0
prockop4uck (Киев)
08.10.2020 в 18:09
Наконец-то у месси появилась футболка топового футболиста
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+5
0
Algrab (Костопiль)
08.10.2020 в 20:33
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0
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