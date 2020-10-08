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Останется в Италии. Маурицио Сарри может возглавить клуб Серии А

Италия
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Наставник точно будет мотивирован

Останется в Италии. Маурицио Сарри может возглавить клуб Серии А
UA-Футбол
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Несмотря на победу в Серии А, "Ювентус" по окончанию прошлого сезона принял решение уволить Маурицио Сарри. С тех пор, итальянский наставник находится без работы.

Однако это может продлиться не очень долго. Tuttosport информирует, что "Фиорентина" хочет пригласить Сарри на пост тренера. Руководство "фиалок" недовольно текущим положением в таблице.

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Сарри, вероятно, очень быстро согласится. Тренер сейчас мотивирован и хочет вернуться к должности до Нового года. Отметим, что "Фиорентина" сейчас идет на 13-м месте в Серии А.

Маурицио, помимо "Ювентуса", работал в Италии с "Наполи", "Эмполи" и многими другими клубами. Побеждал с "Челси" в Лиге Европы.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Маурицио Сарри
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