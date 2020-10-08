Златан может пропустить дерби. Ибрагимович вновь сдал положительный тест на COVID-19

Две недели назад Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Прошел условленный срок и шведский форвард повторил процедуру.

По данным Sky Sport Italia, результат вновь оказался положительным. Ибрагимович, как и Лео Дуарте, все еще инфицированны.

Вероятно, что они оба не помогут "Милану" в дерби против "Интера". Матч назначен на 18-е октября.

Стоит отметить, что за два первых тура Ибрагимович забил три гола.