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Златан может пропустить дерби. Ибрагимович вновь сдал положительный тест на COVID-19

Италия
(1 голосов)

Болезнь не отступает

Златан может пропустить дерби. Ибрагимович вновь сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Две недели назад Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Прошел условленный срок и шведский форвард повторил процедуру.

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По данным Sky Sport Italia, результат вновь оказался положительным. Ибрагимович, как и Лео Дуарте, все еще инфицированны.

Вероятно, что они оба не помогут "Милану" в дерби против "Интера". Матч назначен на 18-е октября.

Стоит отметить, что за два первых тура Ибрагимович забил три гола.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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