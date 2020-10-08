Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капелло: Фаворит на победу в Серии А? Интер
Прервут гегемонию туринцев?
Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло прикинул, у какой из команд будет больше шансов выиграть Скудетто по итогам текущего сезона.
"В этом сезон, "Интер" - мой фаворит. Они приобрели много хороших игроков. "Ювентус" также усилился, однако Пирло не так просто будет их всех разместить на поле.
Всех конкуренты туринцев усилились, особенно "Интер" и "Наполи". Неплохие шансы попасть в четверку будут у "Ромы" и "Милана". Если "Аталанта" сумеет вернуть Иличича, то их также придется опасаться", - заявил Капелло.
Отметим, что после стартовых туров, "Интер" и "Ювентус" по разу сыграли вничью. "Милан", "Наполи" и "Аталанта" идут без потерь.
Популярное сейчас
- Франция – Украина, славное унижение России, Шаблий против Луческу? ТаТоТаке №182
- Манджукич, Пато, Старридж. Каких форвардов Динамо может подписать бесплатно
- Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
- Партей в Арсенале, Рафинья в ПСЖ, а Кавани в МЮ. Трансферный центр зарубежного футбола: LIVE
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск