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Капелло: Фаворит на победу в Серии А? Интер

Италия
(1 голосов)

Прервут гегемонию туринцев?

Капелло: Фаворит на победу в Серии А? Интер
UA-Футбол
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Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло прикинул, у какой из команд будет больше шансов выиграть Скудетто по итогам текущего сезона.

"В этом сезон, "Интер" - мой фаворит. Они приобрели много хороших игроков. "Ювентус" также усилился, однако Пирло не так просто будет их всех разместить на поле.

Всех конкуренты туринцев усилились, особенно "Интер" и "Наполи". Неплохие шансы попасть в четверку будут у "Ромы" и "Милана". Если "Аталанта" сумеет вернуть Иличича, то их также придется опасаться", - заявил Капелло.

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Отметим, что после стартовых туров, "Интер" и "Ювентус" по разу сыграли вничью. "Милан", "Наполи" и "Аталанта" идут без потерь.

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В статье: Фабио Капелло Ювентус (Турин) Интер (Милан) Рома (Рим) Милан
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Комментарии (2)
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kamalowazin
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