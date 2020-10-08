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Новичок Ювентуса: Роналду мог быть высокомерным, но он открытый и доброжелательный

Италия
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Иногда внешность обманчива

Новичок Ювентуса: Роналду мог быть высокомерным, но он открытый и доброжелательный
UA-Футбол
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Уэстон Маккени, который в текущем сезоне начал играть за "Ювентус", прокомментировал свое пребывание в новом клубе.

"Я всегда мечтал сыграть в АПЛ, однако играть за "Ювентус" - большая честь. Это клуб, который всегда выигрывает трофеи и хочет быть лучшим в мире. Такое мне подходит. В Турине много традиций и мне нравится играть за эту команду.

Роналду? Для меня большая честь играть вместе с ним. Из-за всех своих достижений он мог быть высокомерным, однако он открытый и доброжелательный. Он помогает на тренировках всем, неважно какого вы возраста", - приводит слова американца ESPN.

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Маккени в текущем сезоне сыграл две игры за туринский клуб.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Уэстон Маккени
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