Новичок Ювентуса: Роналду мог быть высокомерным, но он открытый и доброжелательный

Уэстон Маккени, который в текущем сезоне начал играть за "Ювентус", прокомментировал свое пребывание в новом клубе.

"Я всегда мечтал сыграть в АПЛ, однако играть за "Ювентус" - большая честь. Это клуб, который всегда выигрывает трофеи и хочет быть лучшим в мире. Такое мне подходит. В Турине много традиций и мне нравится играть за эту команду.

Роналду? Для меня большая честь играть вместе с ним. Из-за всех своих достижений он мог быть высокомерным, однако он открытый и доброжелательный. Он помогает на тренировках всем, неважно какого вы возраста", - приводит слова американца ESPN.

Маккени в текущем сезоне сыграл две игры за туринский клуб.