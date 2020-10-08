За спиной у Фонсеки? Аллегри провел встречу с руководством Ромы

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека может лишиться своего поста. Сейчас уже на его кресло появился претендент.

По данным Radio Radio, встречу с руководством римлян провел Макс Аллегри. Итальянский специалист больше года находится без работы и хочет быстрее вернуться к работе.

Что интересно, "Рома" уже давала четко понять, что не готова отпускать Фонсеку. Однако, последние результаты "волков" могут заставить владельцев сменить решение.