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Новичок Ювентуса: Пирло иногда играет с нами на тренировках – у Андреа невозможно отобрать мяч
Тренер "Старой синьоры" в порядке
Полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни рассказал про обстановку в стане "бьянконери". Цитирует новичка европейского гранда Football Italia.
"Пирло иногда играет с нами на тренировках, делает это крайне элегантно – у Андреа невозможно отобрать мяч. "Ювентус" – это другой уровень, как на поле, так и за его пределами. Войти в раздевалку и увидеть игроков, которые были в твоем составе в PES – это потрясающе".
"Играть с Роналду – это большая честь. Я помню, как мы впервые встретились. Я шел по вестибюлю и думал: "С ума сойти! Успокойся, Уэстон, успокойся". Криштиану называет меня техасским парнем".
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