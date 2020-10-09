Новичок Ювентуса: Пирло иногда играет с нами на тренировках – у Андреа невозможно отобрать мяч

Полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни рассказал про обстановку в стане "бьянконери". Цитирует новичка европейского гранда Football Italia.

"Пирло иногда играет с нами на тренировках, делает это крайне элегантно – у Андреа невозможно отобрать мяч. "Ювентус" – это другой уровень, как на поле, так и за его пределами. Войти в раздевалку и увидеть игроков, которые были в твоем составе в PES – это потрясающе".