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Роналду отказался от изоляции и устроил скандал

Италия
(2 голосов)

Португалец повздорил с руководством клуба

Роналду отказался от изоляции и устроил скандал
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен карантинными мерами, принятыми в клубе перед матчами сборных.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, после того как у двух работников "старой синьоры" был выявлен коронавирус, футболистов решили на несколько дней изолировать в отеле возле базы. К тому моменту они два раза прошли тесты, которые показали отрицательный результат. Однако по протоколу игрокам необходимо было провериться в третий раз спустя несколько дней.

Роналду отказался от изоляции, поскольку не желал пропускать товарищеский матч сборной Португалии с Испанией (0:0), в котором в итоге принял участие. Более того, Криштиану устроил скандал, повысив голос на руководителей клуба в присутствии партнёров по команде. После инцидента ряд других игроков, среди которых Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал, взяли пример с 35-летнего форварда и отправились в расположение своих сборных.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
09.10.2020 в 17:37
Ронни - пол-Ювентуса, может себе позволить)
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