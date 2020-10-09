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Зелинский намерен уйти из Наполи. Петр не хочет работать с Гаттузо
Хавбеком интересуется Арсенал
По информации Calciomercato, хавбек "Наполи" Петр Зелиньски намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 26-летнего поляка не устраивают результаты клуба, а также тренерство Дженнаро Гаттузо.
Сообщается, что "Арсенал" готов подписать хавбека неаполитанцев в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне на счету Зелиньски 2 гола и 4 результативные передачи в 37 матчах Серии А.
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Acsakal (Kharkov)
09.10.2020 в 19:13
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