Зелинский намерен уйти из Наполи. Петр не хочет работать с Гаттузо

По информации Calciomercato, хавбек "Наполи" Петр Зелиньски намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 26-летнего поляка не устраивают результаты клуба, а также тренерство Дженнаро Гаттузо.

Сообщается, что "Арсенал" готов подписать хавбека неаполитанцев в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне на счету Зелиньски 2 гола и 4 результативные передачи в 37 матчах Серии А.