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Зелинский намерен уйти из Наполи. Петр не хочет работать с Гаттузо

Италия
(1 голосов)

Хавбеком интересуется Арсенал

Зелинский намерен уйти из Наполи. Петр не хочет работать с Гаттузо
Новина українською

По информации Calciomercato, хавбек "Наполи" Петр Зелиньски намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 26-летнего поляка не устраивают результаты клуба, а также тренерство Дженнаро Гаттузо.

Сообщается, что "Арсенал" готов подписать хавбека неаполитанцев в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне на счету Зелиньски 2 гола и 4 результативные передачи в 37 матчах Серии А.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Петр Зелински
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
09.10.2020 в 19:13
Краще б зелінський пішов з президентів.
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