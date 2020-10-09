Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович: Карантин окончен, можно выходить
Златан победил COVID-19
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович смог победить коронавирус. Об этом он заявил в своих социальных сетях.
"Ты выздоровел. Органы здравохранения предупредили, что карантин окончен. Можна выходить", - сообщил шведский нападающий.
Sei guarito!— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020
Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.
Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou
Данная новость должна обрадовать болельщиков "Милана". Судя по всему, Златан будет в строю к миланскому дерби, которое пройдет 17-го октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 21 год назад Шевченко забил легендарный гол в ворота Филимонова
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Банада пропустит 2 матча Александрии, дисквалифицированы еще 7 игроков
- Роналду отказался от изоляции и устроил скандал
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dozenko (NewYork)
09.10.2020 в 19:25
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
09.10.2020 в 20:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...