Ибрагимович: Карантин окончен, можно выходить

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович смог победить коронавирус. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

"Ты выздоровел. Органы здравохранения предупредили, что карантин окончен. Можна выходить", - сообщил шведский нападающий.

Sei guarito!



Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

Данная новость должна обрадовать болельщиков "Милана". Судя по всему, Златан будет в строю к миланскому дерби, которое пройдет 17-го октября.