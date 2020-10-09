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Ибрагимович: Карантин окончен, можно выходить

Италия
(2 голосов)

Златан победил COVID-19

Ибрагимович: Карантин окончен, можно выходить
UA-Футбол
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович смог победить коронавирус. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

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"Ты выздоровел. Органы здравохранения предупредили, что карантин окончен. Можна выходить", - сообщил шведский нападающий.

Данная новость должна обрадовать болельщиков "Милана". Судя по всему, Златан будет в строю к миланскому дерби, которое пройдет 17-го октября.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (2)
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Dozenko (NewYork)
09.10.2020 в 19:25
Интересно какие у него были симптомы ? Температура на 2 градуса поднялась ? ) Ваще не понимаю как Златан мог заболеть, он же робот ?!
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Лекарь (село Дарница)
09.10.2020 в 20:19
Терминатор
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