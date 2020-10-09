"Я не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных". Эриксен недоволен своим положением в Интере

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен прокомментировал свое текущее положение в команде.

"В мои планы не входит сидеть на скамейке весь сезон. Надеюсь, что это не входит в планы тренера. Сезон будет очень долгим и мне хочется играть.

После перехода в "Интер" на меня возлагали большие надежды. Мне казалось, что я буду много играть, но пока что этого не произошло", - заявил Эриксен.

Датчанин переехал в Милан зимой 2020-го. С того времени он появлялся на поле 28 раз и совершил семь результативных действий (4+3).