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"Я не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных". Эриксен недоволен своим положением в Интере

Италия
(1 голосов)

От его трансфера ожидали другого эффекта

"Я не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных". Эриксен недоволен своим положением в Интере
UA-Футбол
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Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен прокомментировал свое текущее положение в команде.

"В мои планы не входит сидеть на скамейке весь сезон. Надеюсь, что это не входит в планы тренера. Сезон будет очень долгим и мне хочется играть.

После перехода в "Интер" на меня возлагали большие надежды. Мне казалось, что я буду много играть, но пока что этого не произошло", - заявил Эриксен.

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Датчанин переехал в Милан зимой 2020-го. С того времени он появлялся на поле 28 раз и совершил семь результативных действий (4+3).

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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Комментарии (4)
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xapyga (Запорожье)
09.10.2020 в 21:38
Вот так,променять крутейший чемпионат где был лидером в не последней команде,на какой то Интер,Азара тоже касается,но тот хоть в Реал шел
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
09.10.2020 в 21:18
А в Тоттенхэме был богом.
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+2
0
xapyga (Запорожье)
09.10.2020 в 21:35
И Тоттенхем на данный момент смотрится круче Интера(даже с Моуром)сразу было видно,зря переходил
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
09.10.2020 в 22:00
и в чем крутизна? Один матч разгромный над мю?
0
0


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