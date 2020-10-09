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"Я не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных". Эриксен недоволен своим положением в Интере
От его трансфера ожидали другого эффекта
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен прокомментировал свое текущее положение в команде.
"В мои планы не входит сидеть на скамейке весь сезон. Надеюсь, что это не входит в планы тренера. Сезон будет очень долгим и мне хочется играть.
После перехода в "Интер" на меня возлагали большие надежды. Мне казалось, что я буду много играть, но пока что этого не произошло", - заявил Эриксен.
Датчанин переехал в Милан зимой 2020-го. С того времени он появлялся на поле 28 раз и совершил семь результативных действий (4+3).
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Комментарии (4)
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xapyga (Запорожье)
09.10.2020 в 21:38
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Лекарь (село Дарница)
09.10.2020 в 21:18
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xapyga (Запорожье)
09.10.2020 в 21:35
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Dimka26 (Чернигов)
09.10.2020 в 22:00
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