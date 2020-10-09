Лукаку: Мы с Конте похожи - ненавидим проигрывать

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку уверяет, что сейчас он очень комфортно себя чувствует в миланском клубе.

"Италия очень подходит моему образу жизни. Если бы я об этом знал заранее, то давно переехал бы сюда. К тому же, "Интер" играет в два нападающих и мне очень просто вписаться в схему.

Конте? Он всегда услышит каждого на тренировке. Я думаю, что мы с ним похожи - оба ненавидим проигрывать", - приводит слова Ромелу VTM.

Бельигец в 54-х матчах за "Интер" сумел забить 37 голов.