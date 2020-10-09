  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лукаку: Мы с Конте похожи - ненавидим проигрывать
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукаку: Мы с Конте похожи - ненавидим проигрывать

Италия
(1 голосов)

Бельгиец отлично работает с итальянцем

Лукаку: Мы с Конте похожи - ненавидим проигрывать
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку уверяет, что сейчас он очень комфортно себя чувствует в миланском клубе.

"Италия очень подходит моему образу жизни. Если бы я об этом знал заранее, то давно переехал бы сюда. К тому же, "Интер" играет в два нападающих и мне очень просто вписаться в схему.

Конте? Он всегда услышит каждого на тренировке. Я думаю, что мы с ним похожи - оба ненавидим проигрывать", - приводит слова Ромелу VTM.

Читайте такжеСтроить, не ломать. Пути Интера и Милана сквозь призму последних трансферов

Бельигец в 54-х матчах за "Интер" сумел забить 37 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...