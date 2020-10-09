Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукаку: Мы с Конте похожи - ненавидим проигрывать
Бельгиец отлично работает с итальянцем
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку уверяет, что сейчас он очень комфортно себя чувствует в миланском клубе.
"Италия очень подходит моему образу жизни. Если бы я об этом знал заранее, то давно переехал бы сюда. К тому же, "Интер" играет в два нападающих и мне очень просто вписаться в схему.
Конте? Он всегда услышит каждого на тренировке. Я думаю, что мы с ним похожи - оба ненавидим проигрывать", - приводит слова Ромелу VTM.
Бельигец в 54-х матчах за "Интер" сумел забить 37 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 21 год назад Шевченко забил легендарный гол в ворота Филимонова
- Стоимость Андрея Лунина выросла на 300 000 евро
- Аргентина с победы начала отбор к ЧМ. Единственный гол на счету Месси
- Роналду отказался от изоляции и устроил скандал
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...