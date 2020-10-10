Юве с отрывом тратит больше всех в лиге на зарплаты, несмотря на сокращения в размере 58 млн

Издание La Gazzetta dello Sport представило рейтинг зарплат клубов Серии А.

По сравнению с прошлым сезоном общая сумма зарплат всех команд упала на 72 миллиона евро – с 1,36 млрд евро до 1,288 млрд.

Сильнее всего сократил свою зарплатную ведомость "Ювентус" – на 58 миллионов евро. Однако платежка туринцев остается самой большой в лиге – 236 миллионов евро. Больше всех в клубе зарабатывает нападающий Криштиану Роналду – 31 миллион евро в год.

В "Интере" зарплатная ведомость увеличилась на 10 миллионов евро (до 149 млн, это второй показатель в лиге), у "Лацио" – на 11 (до 83), у "Аталанты" – на 7 (до 42), у "Наполи" – на 2 (до 105, это четвертый показатель в лиге).