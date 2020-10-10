Касильяс: Месси родился с талантом, а Роналду много работал, чтобы быть лучшим

Легенда испанского футбола Икер Касильяс решил сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"У Роналду всегда было огромное желание быть лучшим, еще с детства. Мне кажется, что он смог этого добиться. Если сравнивать его и Месси, то Криштиану мне импонирует больше.

Месси уже родился с талантом, а Роналду приходилось много работать, чтобы стать лучшим. Когда вы не знакомы с ним, то он кажется высокомерным, но это не так. Всем нам повезло, что мы можем наблюдать за такими феноменальными игроками", - приводит слова испанца AS.

Отметим, что Касильяс долгие годы играл с Роналду в "Реале", а с Месси он пересекался лишь в качестве соперников.