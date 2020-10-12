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Интер заинтересован в подписании Агуэро
Конте намерен усилить состав
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Италии будущим летом, сообщает Calciomercato.
В услугах 32-летнего футболиста заинтересован "Интер". Миланский клуб хочет подписать Агуэро свободным агентом, так как его контракт с "Ман Сити" истекает в июне 2021 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения.
22 июня Агуэро получил травму мениска на левой ноге в матче 30-го тура АПЛ против "Бернли" (5:0). С тех пор он не выходил на поле.
В минувшем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 24 матчах, забил 16 мячей и отдал 4 передачи.
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