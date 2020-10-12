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Милан может обменять Доннарумму на Демирала

Италия
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Милан может обменять Доннарумму на Демирала
Новина українською

"Милан" и "Ювентус" могут обменяться игроками зимой или следующим летом, сообщает Calciomercatoweb. "Россонери" могут отпустить в Турин голкипера Джанлуиджи Доннарумму. В обратном направлении в этом случае последует защитник "бьянконери" Мерих Демирал.

Действующий контракт Доннаруммы с "Миланом" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что "россонери" предложат новое соглашение 21-летнему голкиперу. Но даже если стороны продлят контракт, миланцы все равно рассмотрят обмен Доннаруммы на Демирала.

"Россонери" очень хотят заполучить турецкого центребка. "Ювентус" оценивает игрока в 50 млн евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма Мери Демирал
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