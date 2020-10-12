"Чувствую себя хорошо". У полузащитника Ромы диагностирован COVID-19

У игрока "Ромы" Амаду Диавара диагностирован коронавирус. Об этом он сообщил лично, при помощи своих социальных сетей.

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Тест был сделан сегодня утром. Полузащитник признался, что чувствует себя на данный момент хорошо. Интересно, что полузащитник сделал мазок прямо в своей машине и не контактировал с одноклубниками. Фонсека из-за этого не отменял утреннее занятие.

На выходных римский клуб сыграет против "Беневенто". Вряд ли Диавара сможет принять участие в игре.