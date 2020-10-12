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"Чувствую себя хорошо". У полузащитника Ромы диагностирован COVID-19
Не первый случай в итальянском футболе
У игрока "Ромы" Амаду Диавара диагностирован коронавирус. Об этом он сообщил лично, при помощи своих социальных сетей.
Тест был сделан сегодня утром. Полузащитник признался, что чувствует себя на данный момент хорошо. Интересно, что полузащитник сделал мазок прямо в своей машине и не контактировал с одноклубниками. Фонсека из-за этого не отменял утреннее занятие.
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Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile! ????❤️
На выходных римский клуб сыграет против "Беневенто". Вряд ли Диавара сможет принять участие в игре.
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