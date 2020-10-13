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Пирло: Мне посчастливилось работать с великими тренерами, начиная с Луческу. Он был маэстро

Италия
(1 голосов)

Андреа работал под руководством румынского специалиста в Брешии

Пирло: Мне посчастливилось работать с великими тренерами, начиная с Луческу. Он был маэстро
Новина українською

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о лучших тренерах, под руководством которых ему довелось играть.

"Мне посчастливилось работать с великими тренерами. Начиная с Мирчи Луческу, который был одним из моих первых тренеров в "Брешии". Он был маэстро.

Также Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри. Мне повезло поработать с одними из лучших тренеров мира. Постараюсь взять что-то у каждого из них", – сказал Пирло в интервью УЕФА.

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В статье: Мирча Луческу Андреа Пирло Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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