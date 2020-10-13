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Пирло: Мне посчастливилось работать с великими тренерами, начиная с Луческу. Он был маэстро
Андреа работал под руководством румынского специалиста в Брешии
Наставник "
"Мне посчастливилось работать с великими тренерами. Начиная с Мирчи Луческу, который был одним из моих первых тренеров в "Брешии". Он был маэстро.
Также Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри. Мне повезло поработать с одними из лучших тренеров мира. Постараюсь взять что-то у каждого из них", – сказал Пирло в интервью УЕФА.
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Источник:Football Italia
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13.10.2020 в 01:22
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