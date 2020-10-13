Пирло: Мне посчастливилось работать с великими тренерами, начиная с Луческу. Он был маэстро

Наставник " Ювентуса " Андреа Пирло рассказал о лучших тренерах, под руководством которых ему довелось играть.

"Мне посчастливилось работать с великими тренерами. Начиная с Мирчи Луческу, который был одним из моих первых тренеров в "Брешии". Он был маэстро.

Также Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри. Мне повезло поработать с одними из лучших тренеров мира. Постараюсь взять что-то у каждого из них", – сказал Пирло в интервью УЕФА.