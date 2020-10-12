"Роналду никто не может остановить". Кулусевски высказался перед матчем против португальца

Уже через два дня два игрока "Ювентуса" сыграют друг против друга в рамках Лиги Наций. Деян Кулусевски высказался перед игрой против Криштиану Роналду.

"Никто не может остановить Роналду. Если у него будет хороший день, он сам решит результат матча. В среду у нас будет еще один шанс обыграть Португалию. Весело будет сыграть против Роналду и противостоять ему", - приводит слова вингера Aftonbladet.

Деян перешел в "Ювентус" этим летом, но уже в первых двух турах выходил в старте. Швед сразу успел отметиться дебютным голом и неплохой игрой.

Матч Португалия - Швеция состоится 14-го октября.