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"Роналду никто не может остановить". Кулусевски высказался перед матчем против португальца
Интересное противостояние двух одноклубников
Уже через два дня два игрока "Ювентуса" сыграют друг против друга в рамках Лиги Наций. Деян Кулусевски высказался перед игрой против Криштиану Роналду.
"Никто не может остановить Роналду. Если у него будет хороший день, он сам решит результат матча. В среду у нас будет еще один шанс обыграть Португалию. Весело будет сыграть против Роналду и противостоять ему", - приводит слова вингера Aftonbladet.
Деян перешел в "Ювентус" этим летом, но уже в первых двух турах выходил в старте. Швед сразу успел отметиться дебютным голом и неплохой игрой.
Матч Португалия - Швеция состоится 14-го октября.
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