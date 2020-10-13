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Хорошие новости для Пирло: хавбек Ювентуса восстановился после мышечного повреждения

Италия
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Бернардески был важным футболистом при Сарри

Хорошие новости для Пирло: хавбек Ювентуса восстановился после мышечного повреждения
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Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески вернулся к тренировочным сессиям вместе со своими партнерами – об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, Бернардески получил мышечное повреждение в расположении национальной сборной Италии в начале прошлого месяца – на этой неделе Федерико возобновил тренировки в общей группе. Клуб также подтвердил данную информацию.

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Поединок 4-го тура чемпионата Италии "Кротоне" – "Ювентус" состоится 17 октября.

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Бернардески
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Источник:
Di Marzio

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