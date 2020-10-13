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Хорошие новости для Пирло: хавбек Ювентуса восстановился после мышечного повреждения
Бернардески был важным футболистом при Сарри
Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески вернулся к тренировочным сессиям вместе со своими партнерами – об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
Напомним, Бернардески получил мышечное повреждение в расположении национальной сборной Италии в начале прошлого месяца – на этой неделе Федерико возобновил тренировки в общей группе. Клуб также подтвердил данную информацию.
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Поединок 4-го тура чемпионата Италии "Кротоне" – "Ювентус" состоится 17 октября.
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Источник:Di Marzio
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