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Ювентус и ПСЖ намерены подписать Серхио Рамоса
Но сам игрок хочет продлить контракт со сливочными
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может подписать контракт с "Ювентусом" или "Пари Сен-Жермен" летом 2021 года, сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito TV.
По информации источника, "старая сеньора" и парижане внимательно следят за ходом переговоров между испанцем и "сливочными". Рамос зарабатывает в "Реале" € 11,7 млн, его текущий контракт истекает в июне следующего года. Ранее Серхио заявил, что готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с клубом.
Рамос защищает цвета "Королевского клуба" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. С "Реалом" игрок к настоящему моменту завоевал 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
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