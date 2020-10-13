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Криштиану сдал положительный тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Матч состоится 20 октября

Криштиану сдал положительный тест на коронавирус
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

По информации пресс-службы сборной Португалии, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет принять участие в матче со сборной Швеции в рамках Лиги наций.

Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды.

Напомним, что 20 октября туринцы должны сыграть с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 17:58
Позитивний тест на неіснуючу хворобу
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+1
0
kuandrew (Львов)
13.10.2020 в 17:50
Треба щоб вся команда ювентуса пішла на самоізоляції і Динамо зарахували технічну перемогу 3-0.
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0
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ПетроФ (Луцьк)
13.10.2020 в 17:36
злякався що його в черговій раз зїсть пацан - Миколенко.
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0
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sergio07 (Запоріжжя)
13.10.2020 в 17:48
Або та прикордонниця ;)
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0
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