Криштиану сдал положительный тест на коронавирус

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

По информации пресс-службы сборной Португалии, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет принять участие в матче со сборной Швеции в рамках Лиги наций.

Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды.

Напомним, что 20 октября туринцы должны сыграть с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.