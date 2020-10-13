Италия
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Криштиану сдал положительный тест на коронавирус
Матч состоится 20 октября
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
По информации пресс-службы сборной Португалии, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет принять участие в матче со сборной Швеции в рамках Лиги наций.
Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды.
Напомним, что 20 октября туринцы должны сыграть с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Комментарии (4)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 17:58
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kuandrew (Львов)
13.10.2020 в 17:50
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ПетроФ (Луцьк)
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sergio07 (Запоріжжя)
13.10.2020 в 17:48
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