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Бернардески отказался. Стало известно, почему сорвался переход Ауара в Ювентус

Италия
(1 голосов)

Мог получиться интересный переход

Бернардески отказался. Стало известно, почему сорвался переход Ауара в Ювентус
UA-Футбол
Новина українською

Прошедшим летом Уссем Ауар вполне мог покинуть "Лион" ради перехода в более статусный клуб. Им интересовались "Арсенал" и "Ювентус".

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По данным France Football, туринский клуб был очень близок к трансферу. Они были готовы выложить 50 миллионов, а также отпустить во Францию Федерико Бернардески.

Переход сорвался именно из-за итальянского вингера. Он не захотел переходить в "Лион" и менять чемпионат.

Отметим, что Федерико пропустит месяц из-за травмы.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Федерико Бернардески Уссем Ауа
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nabo68
13.10.2020 в 19:00
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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