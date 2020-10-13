Италия
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Бернардески отказался. Стало известно, почему сорвался переход Ауара в Ювентус
Мог получиться интересный переход
Прошедшим летом Уссем Ауар вполне мог покинуть "Лион" ради перехода в более статусный клуб. Им интересовались "Арсенал" и "Ювентус".
По данным France Football, туринский клуб был очень близок к трансферу. Они были готовы выложить 50 миллионов, а также отпустить во Францию Федерико Бернардески.
Переход сорвался именно из-за итальянского вингера. Он не захотел переходить в "Лион" и менять чемпионат.
Отметим, что Федерико пропустит месяц из-за травмы.
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