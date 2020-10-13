Несмотря на тяжелые травмы. Рома предложит новый контракт 21-летнему Дзаньоло

Несмотря на еще юный возраст, Николо Дзаньоло уже успел получить две тяжелые травмы. Итальянец дважды рвал крестообразные связки.

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"Рома" не разочаровалась в футболисте, а наоборот, готова его поддержать. По данным Sky Sport Italia, римляне продлят с ним контракт.

Текущий истекает только в 2024-м, однако футболисту предложат улучшенные условия. Ожидается, что он вернется в строй только в марте месяце.

Отметим, что Николо сыграл за римлян 69 матчей, забил 14 голов и отдал девять голевых передач.