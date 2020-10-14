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Роналду отбудет карантин в ИТалии
Криштиану проведет на самоизоляции 10 дней
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть расположение сборной Португалии.
По информации журналиста Танкреди Палмери, 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там. Это связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану придётся находиться в изоляции 10 дней вместо 14.
Таким образом, есть вероятность, что, пройдя тест на COVID-19 за три дня до окончания карантина, форвард в случае отрицательного результата сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится 28 октября в Турине.
О заражении Роналду коронавирусом стало известно накануне, 13 октября. При этом днём ранее он выложил совместное фото с партнёрами по сборной Португалии.
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