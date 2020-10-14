Дзанетти: Моуриньо всегда заботился о деталях

Бывший капитан "Интера" Хавьер Дзанетти поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью в стане "нерадзурри".

"Он обладает большими способностями и выраженной индивидуальностью. Он всегда заботился о деталях и был внимателен ко всему. Он был отличным мотиватором. Жозе дал нам понять, что мы способны на большее.

У нас была замечательная команда, потому что в составе было много классных футболистов, и в то же время замечательных людей. И все это вылилось в два невероятных сезона.

Я помню наш разговор после его назначения, когда я был с женой в римском аэропорту. Он позвонил и сказал: "Привет, это Жозе. Прошу прощения за мой итальянский". Хотя он говорил на идеальном итальянском смеется.

Он сказал мне, что только что подписал контракт, с нетерпением ждет возможности поработать с нами, и что я – его капитан. Это впечатлило. После разговора я сказал жене, что звонил Моуринью, она в это не поверила. Это лишний раз подчеркнуло его класс", – сказал Дзанетти в интервью Tutto Mercato.