У полузащитника Ювентуса COVID-19 - через неделю итальянцы приезжают в Украину

Официальная пресс-служба "Ювентуса" подтвердила новый случай коронавируса. Положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник Уэстон Маккени.

Американский футболист был отправлен на самоизоляцию, а остальные игроки туринского клуба не будут контактировать с посторонними лицами. Это снизит риск заражения.

Это уже вторая потеря "Ювентуса" из-за вирусной болезни. Вчера положительный тест на COVID-19 сдал Криштиану Роналду, который находился в расположении национальной сборной.

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Отметим, что уже через шесть дней чемпион Италии приедет в Киев - он сыграет против "Динамо" в Лиге Чемпионов.