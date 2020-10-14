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У полузащитника Ювентуса COVID-19 - через неделю итальянцы приезжают в Украину

Италия
(1 голосов)

Туринцы несут потери перед "Динамо"

У полузащитника Ювентуса COVID-19 - через неделю итальянцы приезжают в Украину
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба "Ювентуса" подтвердила новый случай коронавируса. Положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник Уэстон Маккени.

Американский футболист был отправлен на самоизоляцию, а остальные игроки туринского клуба не будут контактировать с посторонними лицами. Это снизит риск заражения.

Это уже вторая потеря "Ювентуса" из-за вирусной болезни. Вчера положительный тест на COVID-19 сдал Криштиану Роналду, который находился в расположении национальной сборной.

Читайте такжеКриштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус

Отметим, что уже через шесть дней чемпион Италии приедет в Киев - он сыграет против "Динамо" в Лиге Чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Уэстон Маккени
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Комментарии (1)
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FCWROVY1 (Kyiv)
14.10.2020 в 18:37
Шанс для динамо...ковід вертає нам борг...відносно збірної.звичайно 7-1 не буде проте 2:0 було б не погано
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