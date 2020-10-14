Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У полузащитника Ювентуса COVID-19 - через неделю итальянцы приезжают в Украину
Туринцы несут потери перед "Динамо"
Официальная пресс-служба "Ювентуса" подтвердила новый случай коронавируса. Положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник Уэстон Маккени.
Американский футболист был отправлен на самоизоляцию, а остальные игроки туринского клуба не будут контактировать с посторонними лицами. Это снизит риск заражения.
Aggiornamento sull'#Under23: https://t.co/NSPk5GwO5B— JuventusFC (@juventusfc) October 14, 2020
Это уже вторая потеря "Ювентуса" из-за вирусной болезни. Вчера положительный тест на COVID-19 сдал Криштиану Роналду, который находился в расположении национальной сборной.
Отметим, что уже через шесть дней чемпион Италии приедет в Киев - он сыграет против "Динамо" в Лиге Чемпионов.
Популярное сейчас
- Украина - Испания. Разбор игры и аналитика
- С немецким характером. Германия - Швейцария 3:3. Видео голов и обзор матча
- Включённые честь и мозги. Пять мыслей по итогам победы сборной Украины
- Кака: Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО