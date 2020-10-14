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Официально: Наполи присудили техническое поражение за неявку на матч Серии А

Италия
(3 голосов)

Плюс три для Пирло

Официально: Наполи присудили техническое поражение за неявку на матч Серии А
UA-Футбол
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В начале октября "Наполи" не приехал на матч Серии А против "Ювентуса". Причина - запрет местных властей. Сегодня появился официальный вердикт Серии А по данному случаю.

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Команде Гаттузо присуждено техническое поражение 0:3. Более того, они также будут оштрафованы на одно очко в таблице. "Ювентус" же получит три пункта и плюс три в разницу голов.

"Наполи", по информации в СМИ, не будет мириться с таким решением и подаст апелляцию. Они хотят добиться переноса матча. О подобном сценарии мы уже сообщали.

Отметим, что команда Гаттузо выиграла два стартовых матча. "Ювентус" же успел набрать четыре очка.

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
14.10.2020 в 20:38
з ковідом так і треба боротись. В сфері де круяться мілліони грошей не повинно бути ніяких відмазок. В інакшому випадку буде анархія і кінець всьоиу.
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