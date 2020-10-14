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Официально: Наполи присудили техническое поражение за неявку на матч Серии А
Плюс три для Пирло
В начале октября "Наполи" не приехал на матч Серии А против "Ювентуса". Причина - запрет местных властей. Сегодня появился официальный вердикт Серии А по данному случаю.
Команде Гаттузо присуждено техническое поражение 0:3. Более того, они также будут оштрафованы на одно очко в таблице. "Ювентус" же получит три пункта и плюс три в разницу голов.
#JuveNapoli | La decisione del Giudice Sportivohttps://t.co/45T5q2MNru— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 14, 2020
"Наполи", по информации в СМИ, не будет мириться с таким решением и подаст апелляцию. Они хотят добиться переноса матча. О подобном сценарии мы уже
Отметим, что команда Гаттузо выиграла два стартовых матча. "Ювентус" же успел набрать четыре очка.
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