Официально: Наполи присудили техническое поражение за неявку на матч Серии А

В начале октября "Наполи" не приехал на матч Серии А против "Ювентуса". Причина - запрет местных властей. Сегодня появился официальный вердикт Серии А по данному случаю.

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Команде Гаттузо присуждено техническое поражение 0:3. Более того, они также будут оштрафованы на одно очко в таблице. "Ювентус" же получит три пункта и плюс три в разницу голов.

#JuveNapoli | La decisione del Giudice Sportivohttps://t.co/45T5q2MNru — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 14, 2020

"Наполи", по информации в СМИ, не будет мириться с таким решением и подаст апелляцию. Они хотят добиться переноса матча. О подобном сценарии мы уже сообщали .

Отметим, что команда Гаттузо выиграла два стартовых матча. "Ювентус" же успел набрать четыре очка.