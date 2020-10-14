Крис Смоллинг: В этом сезоне Рома будет сильнее, чем в предыдущем

Крис Смоллинг в последний день трансферного окна стал полноценным игроком "Ромы". Защитник поделился своими эмоциями после подписания контракта.

"Очень рад продолжить карьеру здесь. Уверен, что "Рома" будет сильнее в этом сезоне, чем в предыдущем. Не могу дождаться возобновления матчей, хочу все доказать на поле.

В "Роме" один из лучших капитанов в Европе - Эдин Джеко. Но я также хочу быть лидером на поле и в ближайшее время постараюсь выучить итальянский язык", - приводит слова англичанина официальная пресс-служба римлян.

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В прошлом сезоне за "Рому" Смоллинг провел 37 матчей и прекрасно вписался в команду Фонсеки.