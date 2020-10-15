Неправы все. Из-за технического поражения Наполи проиграла вся Серия А

Вчера судья Дисциплинарной Комиссии Федерации Футбола Италии Джерардо Мастрандреа после более чем недельных раздумий принял решение засчитать "Наполи" техническое поражение за неявку на матч третьего тура Серии А против "Ювентуса", а также снять у него одно очко за нарушение антикоронавирусного протокола. И это несмотря на предоставленные "везувиани" документы о запрете выезда из своего региона на матч от Местной Службы Здоровья (ASL). Само решение и замеченные судьёй нюансы, разумеется, стали популярнейшей темой для разговоров в Италии. Попробуем и мы включиться в дискуссию.

Политикофобия

Нет сомнений, что "Наполи" поступил некрасиво и подозрительно. Он требовал переноса ещё за два дня до матча. Давил на местную ASL, пользуясь связями с губернатором Кампаньи Винченцо Да Лукой. Эту информацию владелец "Дженоа" Энрико Прециози называет "Секретом Полишинеля". Подозрительно отмалчивался в течение всей субботы и половины воскресенья. Также почему клуб не последовал протоколу и не изолировал временно всю команду уже в пятницу? Ведь именно это нарушение повлекло за собой вмешательство ASL. Неясно и почему Примавера, тренирующаяся в том же комплексе, спокойно поехала на свой матч.

Сам президент клуба Аурелио Де Лаурентис недавно нарушал протокол, явившись на заседание лиги в ожидании результатов теста на коронавирус (в итоге положительного), там часто ходя без маски и обнимаясь со всеми.

А ныне он попытался быть святее Папы Римского и пойти дальше согласованных правил. Причём переусердствовал. Мастрандреа отметил, что лишь в воскресенье в 14:13 пришёл чёткий ответ ASL с запретом ехать, однако полёт и бронирование гостиницы в Турине "Наполи" отменил ещё в субботу. А значит, "не сделал всё возможное для поездки" и потому не подпадает под пункт "форс-мажор".

Неудивительно, что на него злы владельцы других клубов. Они считают произошедшее опасным прецедентом, угрожающим всей лиге. Видя в действиях Де Лаурентиса простое нежелание играть без заражённых Петра Зелински, Эльифа Элмаса и травмированного капитана Лоренцо Инсинье. Боятся, что у многих клубов есть возможность давить на местные власти. Долгий и болезненный опыт политических игр в Италии вообще и в кальчо в частности заставляет их опасаться начала ещё одной. Они знают, что в стране политика и футбол неразрывны и бесцеремонны и им только дай возможность вмешаться в дела друг друга.

В "Милане", "Торино", "Кальяри", той же "Дженоа" не апеллировали к своим региональным властям после заражения одного-двоих игроков, а спокойно поехали играть. "Россонери" сделали это без своего лидера Златана Ибрагимовича. Потому эти клубы, как и другие, не видят причины, почему "Наполи" должен поднимать бучу из-за двух заражённых.

Политикофобия оправдалась

Множество претензий и к неаполитанской ASL. Вначале её представители отвечали на запросы неясно, расплывчато, со словами призыва, а не приказа не ехать и со слишком туманным определением "близких к Зелински и Элмасу людей". Те заявления были слишком запутанными, юридическими. Лишь в указанное выше время зафиксирован документ, в котором говорится об обязанности карантина из-за опасности заразить третьих лиц - работников аэропорта, гостиницы, транспорта и т.д. На это и указывали Мастрандреа и лига, заявляя, что "Наполи" мог вылететь в Турин в субботу либо в воскресенье утром.

Поначалу также стоял вопрос о правомочности ASL. Противники, а именно "Ювентус" и Серия А, заявляли, что местная Служба не имеет права вмешиваться в протокол, согласованный общенациональной Службой с лигой. Согласно которому даже девять заражённых игроков не отменяют матч. При заражении требуется лишь на время изолировать всю команду и провести дополнительные тесты. И получившие в них отрицательный результат могут ехать и играть. В "Наполи" среди игроков были заражены лишь Элмас и Зелински. Потому президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и Прециози считают, что сама ASL нарушила протокол.

Неправильно повёл себя и центр. Отбрыкиваясь "слежением за ситуацией". Лишь на днях Министр Здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что ASL имеет право на такие решения, а Министр Спорта Винченцо Спадафора поддержал его. Спадафора говорил о более сложной ситуации в последнее время, о здоровье прежде всего, о том, что у всех властей изначально была возможность вмешиваться в такие события. Где эти заявления были третьего октября? Более того, их отсутствие один из ведущих журналистов страны Маттео Марани считает "карт-бланшем" неаполитанской ASL, взявшейся за дело. Вполне логично.

К чёрту не пошлёшь

Впрочем, заявления самой ASL и в субботу были серьёзными. "Уже из них было понятно, что нельзя нарушать требуемую изоляцию. Заявление в воскресенье просто было объяснением очевидного, понятного из предыдущих", - заявил представитель Службы Антонио Д'Аморе. Действительно, много ли есть примеров всего лишь "призыва к изоляции" от властей какой-либо страны? Изоляция всегда требуется в приказном порядке. Мастрандреа опирается на отсутствие формального приказа в субботу. Но неужели он мог ожидать, что в "Наполи" тогда заявят ASL: "Мы не видим слова "приказ", идите к чёрту, мы полетели"?

Право вмешиваться у неё точно есть. Хотя Аньелли и Прециози считают обратное. Во-первых, в самом протоколе написано, что он не отменяет силу местных властей и позволяет им действовать в случае особенных обстоятельств. Во-вторых, это и без того ясно. Особенно во время второй волны коронавируса. Для того и существуют эти Службы. Сам Аньелли заявил, что его клуб не стал бы нарушать призыв (даже не приказ) своей ASL. Он просто не верил, что ASL способна выдать такой призыв. Последующие документы должны заставить его верить. И, если он честен, подтвердить, что призывы Службы не нарушают.

Де Лаурентис давил на ASL? Такое нужно доказывать. Он специально не послал команду в изоляцию уже после положительного теста Зелински, чтобы предоставить отличную законную возможность Службе вмешаться? Хорошо, за нарушение антикоронавирусного протокола команда заслужила снятие одного очка. Но если думать о том, что вся Кампанья просто марионетки Аурелио, то можно закрывать футбол и вообще всю страну. Причины вмешаться были. И не только нарушение протокола. А и первое место региона в стране по новым заболевшим. "Мы не должны никого спрашивать, когда речь идёт о здоровье граждан".

Была и конкретная веская причина. "Дженоа", во втором туре уступившая в Неаполе со счётом 0:6, перед матчем сообщила о двух заражённых. Через несколько дней после матча их было уже 17, и её матч третьего тура был перенесён. Речь о наибольшем показателе заражения в одной команде с начала сезона с огромным отрывом. Логично, что в Неаполе боялись распространения заразы после контакта с генуэзцами. И не знали, чего ожидать после обнаружения своих двух заражённых.

Победа крючкотворов

Намерения футбола продолжать любой ценой ясны и понятны. Разумеется, если относиться к каждому случаю заболевания как на "гражданке", лигу просто не закончат. Потому футбол получил привилегии. Получил "мягкий карантин". И это нравится далеко не всем. Сперанца призвал "говорить больше о школах, а не о футболе". Вирусолог Фабрицио Прельяччо заявил, что "мягкий карантин" нужен для врачей, которых не хватает, а не для спортсменов. Но уж точно не должна нравиться такая чёрствость Серии А и Федерации. Вторая волна пандемии началась, и в это время нужно проявить понимание. Здоровье важнее.

Спадафора заявляет, что не нужно интерпретировать протоколы, поскольку они ясны. Что ж, этот инцидент доказал, что он ошибается. "Наполи" уже подал апелляцию, возможно, дойдёт и до гражданского суда. И, если в итоге проиграет дело, то не из-за чёткости протокола, а из-за юридических крючков вокруг слов и минут. Для продолжения Серии А нужно поражение "Наполи" в этом деле, в кабинетной борьбе против "Ювентуса" такой итог наиболее вероятен. Но, кто бы ни выиграл, правильны слова экс-игрока "Юве" Клаудио Маркизио. В этом деле все неправы. И имидж кальчо из-за него лишь пострадал.